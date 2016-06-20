Москва, 20 июня, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Российской Федерации по футболу Леонид Слуцкий назвал стартовый состав команды в матче против Уэльса, который пройдет сегодня, 20 июня, в 22:00 по московскому времени на стадионе «Мунисипал» во французской Тулузе. Стартовый состав сборной России опубликован на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Стартовый состав существенно изменился по сравнению с двумя предыдущими матчами. Изменения были продиктованы поражением в матче против сборной Словакии.

Российские ворота по-прежнему доверено охранять Игорю Акинфееву.

В защите поставлены Дмитрий Комбаров, Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Игорь Смольников. В прежнем составе на месте Комбарова стоял Георгий Щенников,

Среднюю линию Слуцкий заменил полностью. Головин, Нойштедтер и Олег Шатов из стартового состава удалены. Линия полузащиты теперь состоит из Дениса Глушакова, Павла Мамаева и Романа Широкова, который выйдет на поле с капитанской повязкой.

Нападающие остались те же: Федор Смолов, Артем Дзюба, Александр Кокорин.

Напомним, сборная России сегодня сыграет в Тулузе в белом комплекте спортивной формы и с траурными повязками на рукавах в память о погибших в Карелии детях.

Если сборная России одержит победу, то сможет выйти из группы и продолжить участие в Евро-2016.