Великий Новгород, 20 июня, 2016, 21:36 — ИА Регнум. Уровень газификации Новгородской области природным газом по состоянию на 1 мая 2016 года составляет 58,8%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 июня, на заседании правительства региона заявила руководитель департамента по ЖКХ и ТЭК Новгородской области Ирина Николаева.

Газовая конфорка

Она отметила, что в настоящее время возможность для подключения к газотранспортной системе имеется в 106 населённых пунктах 13 районов области и в Великом Новгороде, при этом в семи муниципальных районах газа до сих пор нет: это Батецкий, Поддорский, Холмский, Маревский, Хвойнинский, Мошенской и Пестовский районы.

В настоящее время завершается строительство газораспределительной станции «Лычково» в Демянском районе, По словам Николаевой, уже к этому отопительному сезону власти рассчитывают газифицировать районный центр Демянск, а также деревню Черный Ручей, село Лычково и посёлок Ямник.

Для обеспечения природным газом всего региона новгородские власти рассчитывают на строительство в Крестецком районе комплекса по сжижению природного газа. В настоящее время ООО «НИИгазэкономика» по заданию ПАО «Газпром» проводит предпроектные изыскания. По словам Ирины Николаевой, если «Газпром» примет решение о строительстве в Новгородской области комплекса, а всего четыре субъекта попали в этот проект, то завод будет строиться в течение трёх лет. «Это позволит к 2019 году газифицировать все районы Новгородской области», — отметила она.

В настоящее время, как отмечалось на заседании правительства, инвестиции «Газпрома» в Новгородскую область сокращены из-за долгов региона. К 1 июня 2016 года она достигла 2 млрд 168,8 млн рублей, при этом за полгода выросла почти на 600 млн рублей. В общей сумме задолженности долги организаций коммунального комплекса составляют 82,2% — 1,7 млрд рублей, при этом долги МУП «Теплоэнерго» выросли на 60,5%, а у ООО «Тепловая компания Новгородская» (которое взяло МУП «Теплоэнерго» в концессию — прим. ИА REGNUM) — на 63,1%.

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