Вашингтон, 20 июня, 2016, 21:31 — ИА Регнум. Примерно за три недели до саммита НАТО в Варшаве (8−9 июля) министр обороны США Эштон Картер призывает союзников не снижать расходы на оборону, передает Die Welt.

Кукрыниксы. «Кабальна НАТОвская сеть, в ней можно мигом облысеть». 1977

Все участники военного блока должны прилагать больше усилий, чтобы противостоять «российской агрессии» и справляться с проблемами на южном фланге НАТО, заявил Картер в Вашингтоне.

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты выделяют для НАТО больше средств, чем нужно. Картер напомнил странам альянса об обязательствах тратить минимум два процента от ВВП на оборону.