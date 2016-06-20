Калуга, 20 июня, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Встревоженных судьбой 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны Александры Андреевны Писаревой, региональное отделение Общероссийского народного фронта в Калужской области обратились депутаты Хвастовичского района, сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.

Георгиевская ленточка

По их словам, в ожидании получения о жилья бывшая «фронтовичка» платит порядка 20 тыс. руб. за пребывание и содержание в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Александра Писарева пошла на фронт добровольцем из калужского Перемышля в 1941 году. Она награждена орденом Красной Звезды и другими боевыми наградами. Служила санитаркой во фронтовом госпитале около трех лет.

Как узнали активисты, дом, в котором раньше проживала Писарева, располагался рядом с болотом, его постоянно затапливало. Вместе с группой местных общественников ветеран на протяжении долгих лет добивалась признания этого строения непригодным для жизни. Справедливости удалось добиться только в этом году. В мае ветерану вручили свидетельство на получение жилья. Все эти годы, пока длились тяжбы с властями, Писарева находилась в Еленском доме-интернате для престарелых и инвалидов. При этом она в состоянии обслуживать себя самостоятельно, в постоянном уходе не нуждается.

«Согласно региональному нормативу о выплатах на жилье ветеранам Великой Отечественной войны, ветерану придется ждать свое до 7 месяцев, — прокомментировал ситуацию сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области Денис Шаулин. — Но это еще, что называется, полбеды. В соответствии с принятым в декабре 2014 года постановлением Калужской области, за оказание социальных услуг в стационарной форме взимается 75% дохода получателя этих услуг. Учитывая, что доход ветерана составляет около 40 тыс. рублей, она должна платить почти 30 тыс. По факту женщина платит в районе 20 тыс., однако считаем, что и эту сумму взимать с ветерана Великой Отечественной войны кощунственно».

Калужские общественники считают, что нужно поставить вопрос о компенсации ветерану войны части потраченных средств.

Они намерены обратиться в региональное министерство труда и социальной защиты с требованием разобраться в ситуации с учетом интересов ветерана, а также рассмотреть возможность внесения инициативы, законодательно закрепляющей существенные льготы для ветеранов Великой Отечественной войны в подобных случаях.

Между тем, интернат поселка Еленский находится на территории Хвастовичского района — малой родины губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. В своем родном селе Красное на личные сбережения Анатолия Дмитриевича построены новый православный храм и новая школа, что несомненно заслуживает уважения. Вот только не ведает глава региона, как «обижают» 92-летнего ветерана Великой Отчественной войны его земляки.