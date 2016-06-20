Москва, 20 июня, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Эксперты Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Россельхознадзор) рассказали, как недобросовестные производители производят молочную продукцию в России. Соответствующее сообщение опубликовано сегодня, 20 июня, на официальном сайте Россельхознадзора.

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

Оказывается, в молочную продукцию добавляются самые разные вещества, которые не имеют никакого отношения к коровам. В молоко могут добавлять не только воду и растительные жиры, и мел, мыло, соду, известь, крахмал, борную и салициловую кислоту и даже гипс.

При подделке сметаны используется вода, кефир, обезжиренный творог, соевый белок, растительное масло, крахмал, вкусовые добавки, стабилизаторы и самые низкокачественные молочные компоненты.

Фальсификация творога, сливочного масла и сыра также процветает. В основе этой фальсификации лежит замена жиров животного происхождения на растительные масла. Обычно это пальмовое, пальмоядровое, кокосовое и соевое масла.

Цель у таких фальсификаций проста и понятна — снижение себестоимости продукции и получение незаконной прибыли.

Также Россельхознадзор обратил внимание, что в последнее время производители вместо цельного молока предлагают восстановленное с добавлением растительных жиров, а на основе такого «молока» производят различную кисломолочную продукцию.

Примечательно, что Россельхознадзор не указывает к каким последствиям для здоровья человека приводит употребление такой фальсифицированной продукции.