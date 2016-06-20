Калуга, 20 июня, 2016, 21:23 — ИА Регнум. Внеочередная конференция Торгово-промышленной палаты состоялась 20 июня в Калуге.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Виолетта Комиссарова

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, поводом для конференции стало решение вопроса о переизбрании единоличного исполнительного органа палаты.

Конференция проголосовала за досрочную отставку занимавшей посты председателя правления и президента Калужской ТПП Татьяны Розановой на основании ее личного заявления.

Новым руководителем Торгово — промышленной палаты избрана Виолетта Комиссарова, которая последние пять лет трудилась в должности заместителя министра экономического развития Калужской области, а ранее — почти десять лет — вице-президентом Калужской ТПП.

По мнению главы области Анатолия Артамонова, на современном этапе роль КТПП в социально-экономической жизни области должна возрасти настолько, чтобы «каждый предприниматель региона стремился войти в ее состав, и это было бы для него достижением и капиталом, который будет помогать в работе». В этой связи Анатолий Артамонов предложил расширить функциональные возможности палаты, в том числе за счет передачи ряда полномочий от региональных ведомств.

«Мы готовы передать Калужской ТПП на аутсорсинг столько функций, сколько сможете потянуть. Более того, мы готовы поддержать эту передачу финансами», — подчеркнул губернатор. В частности, глав региона рекомендовал новому руководителю палаты активизировать взаимодействие с Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства и другими действующими институтами развития. По его мнению, также важно усилить роль КТПП в законотворческой деятельности: «Всегда готовы поддержать ваши добрые инициативы».

Кроме того, глава региона акцентировал внимание на необходимости вывода на более высокий уровень ярмарочно-выставочной деятельности палаты. В качестве первого опыта работы на международном уровне Анатолий Артамонов предложил Калужской ТПП провести презентацию калужского региона в Италии.