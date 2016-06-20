Пермь, 20 июня, 2016, 21:19 — ИА Регнум. В Перми одиночные пикеты против закона, криминализующего российские семьи, прошли возле зданий Законодательного собрания Пермского края и редакций ведущих в городе средств массовой информации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пермское отделение РВС В Перми прошли пикеты против антисемейного закона

Среди СМИ, возле которых прошли пикеты, газета «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», «Звезда», телеканалы ГТРК «Пермь», «Рифей». Всего в пикетах приняли участи три человека, сменявших друг друга. Они держали плакаты с надписями «Отклонить абсурдный закон!», «Отшлепал своего ребенка — сел. Ударил чужого — штраф» и другие. Кроме этого, пикетчики раздавали листовки, в которых обращали внимание гражданского общества на то, что в Государственной думе во втором чтении принят законопроект № 953 369−6. Он предлагает считать причинение «насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших ущерба здоровью» административным правонарушением, если это не произошло в кругу родственников и близких лиц. Иными словами, родители, применившие к ребенку физическое воздействие (не тяжелее шлепка или подзатыльника), будут привлечены к уголовной ответственности, а ударивший ребенка чужой человек отделается наказанием за административное нарушение.

В то же время этот же законопроект декриминализирует (выводит из числа уголовных преступлений) злостное уклонение от уплаты алиментов и даже злоупотребление/превышение должностных полномочий, получение взятки, служебный подлог.

По словам одного из организаторов акции в Перми, члена Центрального Совета Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Павла Гурьянова, пикеты вызывали интересы жителей города и не встречали серьезных претензий со стороны правоохранителей. Павел Гурьянов сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что единственный инцидент произошел во время пикета у здания Законодательного собрания. Охранники предупредили пикетчиков, что будут вынуждены вызвать полицию. Прибывшие полицейские поинтересовались целью проведения акции. Получив разъяснения и проверив документы у участника пикета, они не нашли ничего противоправного в действиях активистов РВС.

Более того, Павел Гурьянов заявил: «Сотрудники полиции, проверившие законность пикетирования, выразили своё одобрение проводимой гражданской акцией и пожелали удачи в борьбе с наступающей ювенальной юстицией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Государственной Думе РФ готовится к рассмотрению в третьем чтении, который получил оценку родительской общественности как антисемейный. Председатель ОООЗТ «Родительское Всероссийское Сопротивление» обратился к Уполномоченному по правам ребенка РФ с открытым письмом, где выразил от лица родительской общественности возмущение законопроектом: «Нельзя допустить, чтобы ложное представление о семье как якобы самом опасном для проживания детей и взрослых месте и приравнивание близких родственников к хулиганам и экстремистам — было закреплено законодательно!».