Москва, 20 июня, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов заявил, что терпение по отношению к ситуации в Сирийской Арабской Республике заканчивается у России, а не у США. Об этом Герасимов заявил журналистам сегодня, 20 июня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Напомним, ранее государственный секретарь США Джон Керри заявил, что у американских властей заканчивается терпение по отношению к действиям законных сирийских властей и президента Арабской Республики Башара Асада.

Керри в очередной раз обвинил Асада и Россию в том, что пока они требовали неукоснительного соблюдения соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии, кампания сирийских правительственных войск по захвату Алеппо продолжалась. «России необходимо понимать, что наше терпение небезгранично», — сказал тогда Керри.

Это заявление главы Госдепа прозвучало на фоне явно подстроенной утечки информации из американского внешнеполитического ведомства. В СМИ появился внутренний документ Госдепа, под которым подписались 51 дипломат, в котором администрацию президента США Барака Хусейна Обамы просят начать незамедлительные бомбардировки сирийских правительственных сил.

«Терпение по отношению к ситуации в Сирии заканчивается у нас, а не у американцев», — заявил сегодня Герасимов. Он подчеркнул, что Россия свои обязательства и договоренности по обеспечению прекращения огня и национальному примирению в Сирии выполняет полностью. А вот США все время говорят, что у них есть определённые трудности с подключением так называемой вооруженной сирийской оппозиции к политическому процессу.

Более того США до сих пор не могут определится, «где у них оппозиционеры, а где оборотни из международных террористических организаций», — отметил начальник Генштаба ВС РФ. Он заявил, что уже в течение трех месяцев Минобороны РФ направляет американским военным координаты объектов «Джебхат ан-Нусры» и «Исламского государства» (террористические группировки, запрещенные в России), но США и их сателлиты продолжают топтаться на месте.

«В результате террористы в Сирии активно восстанавливают свои силы, и обстановка вновь накаляется. Но бесконечно так продолжаться не может», — заявил генерал.

В то же время Герасимов отметил вопиющие двойные стандарты США. В Пентагоне называют «незначительными нарушениями» режима прекращения огня обстрелы боевиками из реактивной артиллерии позиций сирийских правительственных войск и мирных населенных пунктов. «Но любые соразмерные ответы боевикам со стороны сирийских военных сразу объявляются «непропорциональными ударами» по «оппозиции», — добавил начальник Генерального штаба ВС России.