Москва, 21 июня, 2016, 10:09 — ИА Регнум. Сегодня в Большом зале Дома кино состоится традиционный питчинг дебютантов, в рамках которого пройдёт защита проектов по документальному, короткометражному, игровому полнометражному кино и новой категории — телесериалам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

mirsoglasnomne.ru Главный приз Московского международного кинофестиваля, статуэтка «Святого Георгия»

Цель питчинга — открытие новых имен в отечественном сценарном кинематографическом мире и поиск свежих идей для развития российского кино.

«Питчинг — это важнейшее событие в жизни любого дебютанта. Нужно научиться защищать свой сценарий или проект таким образом, чтобы он вызвал интерес коллег. Вообще это серьезная проверка на зрелость, и выдерживают её далеко не все», — говорит Олег Иванов, председатель оргкомитета питчинга и заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Для участия в VII питчинге было прислано 686 проектов, 289 из которых — по короткому метру, 236 — по полнометражному кино, 37 — по документальному и 124 — по телесериалам. Из участников лонг-листа жюри отобрало по 10 лучших проектов в каждой категории.

Для участников, вошедших в шорт-лист, будут организованы специальные тренинги от оргкомитета питчинга, а также состоится вебинар с руководителем продюсерского факультета NYFA Лидией Седроне.

В рамках 38-го ММКФ конкурс впервые будет проходить в течение двух дней: 21 июня состоится слушание секций «Документальное кино» и «Короткометражное кино», 22 июня пройдёт презентация «полного метра» и «телесериалов».

Возглавят экспертные комиссии заместитель председателя Союза кинематографистов России, киноэксперт Олег Иванов, продюсер и режиссер Джаник Файзиев, председатель Московской организации Союза кинематографистов Евгений Герасимов, председатель комиссии неигрового кино Союза кинематографистов Сергей Мирошниченко.

За годы проведения питчинга дебютантов в нём приняло участие более 2000 сценарных работ молодых кинематографистов из ведущих творческих вузов и киношкол. На данный момент на основе проектов, участвовавших в питчингах, снято около 20 фильмов.

Справка ИА REGNUM:

Московский Международный Кинофестиваль — один из старейших в мире, второй по старшинству после Венецианского. Впервые он проводился в 1935 году, тогда председателем жюри был Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль становится регулярным кинособытием.

Главный приз смотра — «Золотой Святой Георгий» был учреждён в 1989 году.

За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира — Ричард Гир, Маргарете фон Тротта, Алан Паркер, Глеб Панфилов, Люк Бессон, Джеральдина Чаплин, Эктор Бабенко, Павел Лунгин и многие другие.

Президентом ММКФ с 1999 года является российский режиссер и актер Никита Михалков.