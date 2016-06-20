Москва, 20 июня, 2016, 21:05 — ИА Регнум. В случае отстранения сборной РФ от Олимпиады, руководство ОКР должно уйти в отставку, считает вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР).

Олимпийский флаг

«Если МОК решит отстранить всю сборную России от участия в Олимпийских играх 2016, то руководство ОКР должно в полном составе уйти в отставку», — написал Лебедев в Twitter.

Вопрос о возможном отстранении олимпийской сборной России от Игр в Бразилии в 2016 году МОК обсудит 21 июня.