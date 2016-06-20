Москва, 20 июня, 2016, 22:37 — ИА Регнум. В связи с трагедией на озере в Карелии в Москве объявлен день траура: приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия. К вечеру у здания департамента труда и социальной защиты на Новой Басманной улице в память о погибших детях появились цветы и игрушки. У входа в ведомство расположен перечень из 14 фамилий погибших, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и мягкие игрушки в память о детях, погибших в Карелии

Ранее самолет МЧС России с телами детей прибыл в столицу. Состоялась процедура опознания тел в ГБУ здравоохранения города «Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы» по адресу: Тарный проезд, дом 3.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Имена детей, погибших в Карелии

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело, задержаны пятеро подозреваемых. Расследование продолжается.

Напомним, 18 июня в Карелии погибли участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отель Сямозеро». 47 детей и четверо сопроводающих вышли на лодках в шторм на Сямозеро. Из-за сильного ветра и волн лодки перевернулись и затонули. Жертвами трагедии стали 14 человек.

Отметим, что в департаменте социальной защиты населения столицы выступили с официальным заявлением по поводу трагедии только вечером 20 июня после проведения обысков сотрудниками СК РФ. Как заявила журналистам заместитель руководителя департамента Ольга Грачева, готовится претензия о расторжении государственного контракта владелице детского оздоровительного лагеря.