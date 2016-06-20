Москва, 20 июня, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Программа «выживания», которую предлагал детям «Парк-отель Сямозеро», даже у бывалых военных может вызвать лишь ступор, заявил корреспонденту ИА REGNUM представитель вооруженных сил РФ. Так, перечень обязанностей и навыков, которые якобы прививали детям в отрядах неподготовленные студенты, обычно входят в курс подготовки подразделений специального назначения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы и мягкие игрушки у департамента труда и социальной защиты населения в память о детях, погибших в Карелии

Рассмотрим курс «рейнджеров» для отдыхающих в лагере детей. Школьников 10−11 лет, как гласит рекламное сообщение отдыха (например, на сайте одного из специальных учреждений департамента соцзащиты Москвы), на этапе «Следопыт», помимо стандартного разведения костра и установки палатки, обещали научить, например, работе топором, пилой и ножом, а также привить навыки оказания первой помощи.

Детям 12−13 лет предлагался курс «Помор». Это «водная судовая практика, безопасность на воде, навыки управления моторной лодкой, каноэ, рафтом, экстремальное плавание, основы спасательных работ, первая помощь на воде». Дети именно этой возрастной группы погибли при сплаве на озере…

Дальше — больше. Детям 14−15 лет предлагалось стать «Робинзоном» и, помимо общего перечня крайне опасных действий, научиться «выживанию в различных средах при минимуме снаряжения», участвовать в «холодных ночевках» без палаток и, внимание, пройти «контролируемые испытания (одиночеством, молчанием, жаждой и т.п.)».

Перечислять, что должен уметь школьник на курсе «Спасатель», и вовсе страшно.

Напомним, что в трагическом сплаве по озеру детей сопровождали не опытные инструкторы, а практиканты педагогического колледжа.

«Программа «выживания» в детском лагере Парк-отель Сямозеро напоминает курс подготовки подразделений специального назначения. С той лишь разницей, что в подразделении спецназначения набирают лиц от 18 лет и старше, с отменной физической подготовкой, с высокими морально-психологическими качествами, которые оценивает военно-врачебная комиссия. Кроме того, кандидаты должны обладать взрослым разрядом в каком-либо виде спорта. При этом далеко не все, прошедшие подобный отбор, в состоянии сдать этот курс, в том числе медицинскую подготовку и выживание в экстремальных условиях», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM.

Почему такое недопустимо для детей 12−13 лет? Тем более без предварительных глобальных тренировок с профессиональными инструкторами? Потому что подобные испытания связаны не только с физическим, но и морально-психологическим напряжением…

«Обучение спецназовцев начинается с теории «выживания», после чего проводятся практические занятия, которые ведут профессиональные инструкторы по поведению на воде, выживанию и так далее. После чего каждый военнослужащий сдает зачет, в ходе которого оценивается его готовность к самостоятельному выполнению тех или иных задач. Только после этого ему позволяется делать то, на что 12−13-летних школьников заставляли делать сразу и без каких-либо нормальных обучающих программ», — заявляют военные.

Каким образом руководство лагеря решилось на проведение таких спецкурсов, еще и в условии полного запрета данного вида услуг и отсутствия подготовленных профессиональных тренеров, — остается загадкой.

Напомним, при попытке пройти водный маршрут на карельском Сямозере погибли 14 детей. Причем тело 14 подростка еще не найдено.