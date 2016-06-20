Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 20:36 — ИА Регнум. Видеотрансляция процесса выборов с избирательных участков Ленинградской области теперь не будет вестись в интернете из-за отсутствия популярности этой меры контроля. Вместо этого решено ограничиться видеосъемкой и присутствием наблюдателей. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил глава избирательной комиссии 47-го региона Владимир Журавлев, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Приходится немножко ужаться по финансированию этих выборов. Интернет-трансляции с участков почти никто не смотрит. Не будем увлекаться видеонаблюдением, памятуя о том, что сейчас на каждом участке осуществляется тотальный контроль со стороны наблюдателей, которые могут вести фото и видеосъемку», — сказал Журавлев.

Как пообещал Журавлев, помимо контроля со стороны наблюдателей, также будут предприняты все меры по защите бюллетеней: ящики для голосования будут полупрозрачными или прозрачными, на приёмку бюллетеней будут приглашены кандидаты, будет производиться поштучный пересчет, и обеспечена охрана при их перевозке. Кроме того, будет работать горячая линия.

«Эти выборы будут действительно особенными, потому что внимание общества к работе избирательных комиссий и требовательность к чистоте проведения выборов, к их законности и прозрачности — высочайшая. Наблюдение за нами будет тотальное. Мы это понимаем с первого же дня. И мы готовы на максимально подконтрольную работу. Открытости и гласности будет предостаточно», — подчеркнул Журавлев.

Планируется также максимально обеспечить возможности для голосования людям с ограниченными физическими возможностями и пенсионерам. «Совместно с комитетом по социальной защите и молодежной политике будем привлекать волонтеров. Я это представляю, как социальное такси. На прошлых выборах было несколько тысяч волонтеров, хотел бы выйти на несколько десятков тысяч», — отметил Журавлев.

Глава избирательной комиссии напомнил об основных изменениях в законодательстве, согласно которым любой кандидат, в том числе из партийного списка, сможет участвовать в агитационных мероприятиях. Досрочного голосования не будет, но избиратели, которые в дни голосования не смогут быть на своем избирательном участке, получат открепительное удостоверение, по которому они смогут проголосовать, но лишь в единый день голосования.

Политическая партия на каждый избирательный участок может представить не больше двоих наблюдателей. В избирательных комиссиях при принятии решения при подсчете голосов смогут присутствовать представители средств массовой информации, которые должны будут официально работать не менее 2-х месяцев в редакции.

«Будет больше качества в работе наблюдателей от СМИ. Это не будут случайные люди, которым платят деньги. Это будет побуждать политические партии более основательно подбирать кандидатуры и помогать в их подготовке к наблюдению. Эти люди точно будут связаны с журналистским сообществом и будут обладать лучшими качествами», — уверен Журавлев.

Владимир Журавлев также напомнил, что последний срок предоставления документов для регистрации в Государственную думу — 3 августа, в Законодательное собрание — 6 августа. С 20 августа может начинаться предвыборная агитация.

Глава Облизбиркома также высказал свое мнение относительно даты проведения выборов и спрогнозировал явку. «С тех пор, как выборы стали проводиться в сентябре, существенным образом активность избирателей не изменилась. На выборах депутатов Законодательно собрания явка была выше 50%. Прогнозирую, что предстоящие выборы также покажут явку свыше 50%», — подчеркнул Журавлев.

Напомним, на выборах в Госдуму 225 депутатов будут избираться по федеральному избирательному округу и 225 — по одномандатным избирательным округам. На выборах в областной парламент 25 депутатов пройдут по общеобластному избирательному округу и 25 — по одномандатным округам.

Для обеспечения процесса голосования и подсчета голосов избирателей в Ленобласти сформированы 957 участковых избирательных комиссий. Временные участковые избирательные комиссии при необходимости будут создаваться в больницах, войсковых частях и следственных изоляторах.

Избирателям Ленобласти выдадут по 4 бюллетеня. Два из них — по выборам депутатов Госдумы для голосования по федеральному избирательному округу и по одномандатному. Еще два — по выборам в областной парламент для голосования по общеобластному округу и одномандатному.

Всего в выборах в Госдуму могут принимать участие 75 политических партий, 14 из них — без сбора подписей. Другие партии должны собрать в свою поддержку не менее 200 тысяч подписей (не более 7 тысяч подписей на один субъект страны).

В Ленобласти 55 региональных отделений политических партий. Пять политических партий могут участвовать в выборах депутатов областного ЗакСа без сбора подписей: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Яблоко».

С 3 августа по 17 сентября будет проводиться выдача открепительных удостоверений по выборам в Госдуму и областной ЗакС (в ТИК — с 3 августа по 6 сентября, в УИК — с 7 по 17 сентября). С 20 августа до нуля часов 17 сентября может вестись предвыборная агитация в СМИ.