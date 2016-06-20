Воронеж, 20 июня, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Все детские оздоровительные лагеря и лагеря отдыха в Воронежской области проверят дополнительно. Соответствующее поручение дал губернатор Алексей Гордеев на оперативном совещании 20 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж. Элем Климов. 1964. СССР Евгений Евстигнеев в роли начальника пионерского лагеря

Губернатор поручил проверить не только состояние мест отдыха, но и, особенно работу персонала.

«Чтобы все действовали по регламентам, по инструкциям», — подчеркнул глава региона, обращаясь к руководителю департамента образования, науки и молодежной политики области Олегу Мосолову.

«Еще раз давайте проинвентаризируйте. Я грубо скажу, но давайте избавляться от дураков. Потому что такие вот трагедии — это все следствие просто безответственного, неумного отношения к своим должностным обязанностям. Давайте еще раз проверим, мы сейчас входим в пик отдыха детей, и чтобы никто не расслаблялся, — подчеркнул Алексей Гордеев».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июня на озере в Карелии группа детей, отдыхавших в лагере «Парк-Отель Сямозеро», в сопровождении инструкторов была отправлена в сплав — несмотря на предупреждение о возможном шторме. Из-за непогоды лодки перевернулись. Из 47 детей погибли 13, один ребенок числится пропавшим без вести — его ищут. Остальным удалось самостоятельно вплавь добраться до берега.