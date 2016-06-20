Кишинёв, 20 июня, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Молдавский олигарх, мэр Оргеева Илан Шор, являющийся одним из главных фигурантов дела о краже 1 млрд. евро из банковской системы страны, возглавил общественно-политическое движение «Равноправие», позиционирующее себя в качестве партии, защищающей права русского и русскоязычного населения Молдавии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, прежний руководитель движения Валерий Клименко стал главой исполнительного совета «Равноправия».

totul.md Илан Шор

Соответствующие решения были приняты на очередном заседании совета движения. По словам нового партийного лидера Шора, теперь у «Равноправия» появился «исторический шанс вернуться в активную политику в стране и претендовать на серьезные электоральные результаты».

ИА REGNUM напоминает, что движение «Равноправие» было учреждено Валерием Клименко в 1998 году и с тех пор ни разу не преодолевало порог для прохождения в парламент страны. Клименко также является председателем Конгресса русских общин Молдавии.

В мае 2015 года Илан Шор, к тому времени уже являвшийся главным обвиняемым по делу о выводе из банковской системы страны 1 млрд. евро, был неожиданно выдвинут движением «Равноправие» в качестве кандидата в мэры Оргеева — райцентра в центральной части Молдавии. Регистрация в качестве кандидата на местных выборах позволила ему ходатайствовать об освобождении его из-под домашнего ареста, под которым он тогда находился в качестве обвиняемого по уголовному делу.

Осенью того же года Шор написал донос против экс-премьера Владимира Филата, который после этого был арестован по обвинению в коррупции. Он заявил, что Филат причастен к выводу денег из банковской системы, и что сам Шор передал Филату в качестве взяток большие суммы денег — в общей сложности около $250 млн. После этого попыток арестовать мэра Оргеева молдавские правоохранительные органы больше не предпринимали.