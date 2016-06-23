Санкт-Петербург, 23 июня, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Международный кинофестиваль «Фестиваль фестивалей» — ежегодный неконкурсный смотр фильмов, открывается сегодня в Санкт-Петербурге. Основной фестивальной площадкой станет киноцентр «Родина», программу в нём откроет генеральный директор проекта Александр Мамонтов. Фильмом открытия станет российско-французская драма «Поездка к матери» с восходящей звездой Адель Экзаркопулос в главной роли. Представит картину режиссёр Михаил Косырев-Нестеров.

Цитата из х/ф «Эйзенштейн в Гуанахуато». реж. Питер Гринуэй. 2015. Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Мексика, Франция

«Фестиваль Фестивалей» ежегодно проводится в культурной столице с 1993 года. В 2000 году Правительство Санкт-Петербурга включило мероприятие в список особо значимых культурных событий города. Основными целями смотра стали знакомство российских зрителей с лучшими образцами мирового киноискусства, прежде всего, с фильмами — призерами крупнейших Международных кинофестивалей, и свободный диалог представителей разных направлений современного кинематографа.

Программа фестиваля 2016 года представляет собой несколько частей:

«Неизвестное кино Санкт-Петербурга» — отечественные фильмы 1990-х-2000-х годов;

«Короткий метр» — фильмы молодых авторов-призёров международных фестивалей, а также показы дипломных работ студентов СПбГИК;

Internet Short Film Festival — 2015 — работы молодых кинопрофессионалов и любителей — участников интернет-фестиваля;

«Документальное кино» — самые титулованные работы учеников школы Марины Разбежкиной и Михаила Угарова последних лет.

Отдельной частью программы стали «Дни норвежского кино» — показы знаковых художественных и документальных фильмов производства Норвегии. «Мы давно работаем с Французским институтом, Гёте институтом, Финским институтом культуры… А в этом году — в год юбилея полярников, Руаля Амундсена, Норвежский институт обратил внимание на кино. И в связи с праздничными событиями в Норвегии мы тоже решили поддержать наших коллег и включили Неделю норвежского кино в программу фестиваля», — комментирует Александр Мамонтов корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Эйзенштейн в Гуанахуато». реж. Питер Гринуэй. 2015. Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Мексика, Франция

Мамонтов также рассказал о самых ожидаемых фильмах программы:

«Уверен, что большой зрительский интерес вызовет картина «Эйзенштейн в Гуанахуато» британского режиссёра Питера Гринуэя. Также в рамках фестиваля состоится творческая встреча с Олегом Коваловым, который разыскал в Госфильмофонде киноплёнку, которая непосредственно осталась от съёмок самого Сергея Эйзенштейна. Зрители смогут сопоставить то, о чём снимал Питер Гринуэй и то, что снимал сам Эйзенштейн».

Мамонтов отметил, что с годами фестиваль проводить всё труднее, потому как всё больше проблем вызывает получение финансовой поддержки. «По своему формату мы постепенно возвращаемся к смотру 1993 года… Вообще, если взять все фестивали, которые за последние годы проходили в Санкт-Петербурге, то сейчас уже нет и 80% от этого количества… Но, несмотря на отсутствие финансирования и сопротивление министерств и комитетов, «Фестиваль фестивалей» живёт», — говорит директор.

Цитата из х/ф «В тихом омуте». реж. Брюно Дюмон. 2016. Франция Поцелуй

Смотр продлится в Санкт-Петербурге до 29 июня. Закроет программу абсурдистская комедия Брюно Дюмона «В тихом омуте». Мировая премьера картины состоялась в Каннах в мае этого года. В рамках фестиваля в России фильм будет показан впервые, зрителей увидят его за две недели до выхода в прокат.