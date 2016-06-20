Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Президенты Российской Федерации, Армении и Азербайджана — Владимир Путин, Серж Cаргсян и Ильхам Алиев — согласовали совместное заявление по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил журналистам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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«Путин, Алиев и Саргсян согласовали трехстороннее заявление, в котором выражается приверженность тому, чтобы был устойчивый прогресс в политическом урегулировании», — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что лидеры трех стран выразили приверженность нормализации обстановки на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе

Также Лавров рассказал, что стороны наметили конкретные шаги по активизации переговорного процесса. В частности, президенты договорились об увеличении наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения.