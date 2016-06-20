Уфа, 20 июня, 2016, 20:09 — ИА Регнум. В Уфе одиночный пикет родительской общественности против принятия законопроектов, способствующих «развалу семьи», длился 4 часа. Как заявили ИА REGNUM организаторы пикета из Башкирского регионального отделения ООО ЗС «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС), важность поднимаемой проблемы и её связь с другим законодательными инициативами из области «ювенальной юстиции» настолько очевидны, что возможны дальнейшие акции. Примечательно, что инициаторами «антисемейных законов» стали депутаты Госдумы, представляющие в парламенте Башкирию, — Павел Крашенинников и соавтор закона о беби-боксах Лилия Гумерова.

Одиночный пикет в Уфе, 20 июня

Пикет проходил напротив здания уфимской мэрии и сопровождался раздачей разъяснительного материала. По словам общественников, большинство прохожих имело смутное представление о содержании поправок, но выслушав разъяснение, о чем именно эти поправки, воспринимали эту ситуацию близко к сердцу и проявляли интерес к раздаваемым — листовкам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроектом № 953 369−6, появившимся как ответ на предложение президента Владимира Путина «декриминализировать» (перевести из уголовного кодекса в административный) ряд нетяжких преступлений, рассматриваемых по ст. 116 («Побои»), предусматривается наказание всем гражданам, применившим насилие без последствий для жизни и здоровья потерпевшего, но оговаривается особый статус для граждан, находящихся в родственных отношениях, на них послабление не распространяется.

«По предложению правительства и депутата ГД Крашенинникова вводится новый квалифицирующий признак преступления — «побои в отношении близких лиц», — поясняет уфимец Арслан Хамидуллин. — То, что не является уголовно наказуемым деянием по отношению к посторонним, по отношению к членам семьи предлагается считать преступлением. Налицо явная дискриминация «семейных», что никак не укрепит стремления заключать браки и оказывает разрушительное воздействие на институт семьи».

Кроме того, для такого «семейного насилия» отменена возможность примирения сторон. «Если при выяснении отношений подрались знакомые и никто никому ничего не повредил и не сломал, они могут помириться и уголовное дело заводиться не будет, — продолжают общественники. — Но если то же самое произошло в семье, то даже если супруги простили друг друга, уголовное дело не прекращается, может последовать осуждение по уголовной статье, что сильно осложняет жизнь, а зачастую и ломает судьбы. Нахождение в браке становится просто опасным!»

«Общественная палата РФ дала отрицательное заключение по законопроектам № 953 369−6 и № 953 398−6, несмотря на это они уже приняты во втором чтении, напоминают общественники. — Одним мероприятие мы не ограничимся, завтра, 21 июня, в это же время и на этом же месте намечен очередной пикет РВС против данных законопроектов».

«Война против российской семьи идет постоянно: вносятся ювенальные законопроекты, позволяющие чиновникам вмешиваться в семью и изымать детей у родителей, внедряются телефоны доверия, куда ребенок может пожаловаться на родителей, ведется пропагандистская работа, направленная на то, чтобы создать мнение, будто семья — это место насилия над ребенком, — считает представитель РВС Инна Назарова. — Это сопровождается откровенной ложью: ювеналы утверждают, что каждый пятый ребенок подвергается насилию в семье. В случае принятия Госдумой этих поправок сбывается мечта ювенальщиков, когда им можно будет, наконец, развернуться, и вмешаться в семью не в обход закона, а согласно его букве».

«Зимой и весной 2016 года мы, общественники, уже были вынуждены выступить против внесенного в Госсобрание РБ законопроекта об установлении нижней границы брачного возраста с 14 лет, который был одобрен депутатами в первом чтении. Мы собирали подписи под письмом протеста и передали их адресатам — спикеру Госсобрания Константину Толкачеву и главе региона Рустэму Хамитову, — вспоминают общественники — Были проведены слушания в Госсобрании, проведена пресс-конференция с участием независимых экспертов. Благодаря широкому общественному протесту, второе чтение отложено на неопределенный срок».

Родительской общественностью также ведется активная работа по противодействию установки в России и Башкирии так называемых беби-боксов, а по сути «мусорок для детей». «Надо сказать, что все эти новшества в семейной политике имеют один источник — ювенальные западные технологии, которые на протяжении многих лет пытаются внедрить в наше достаточно традиционное общество, которое всячески этому сопротивляется, — подчеркивает собеседница ИА REGNUM. — К счастью, согласно многочисленным соцопросам, подавляющее большинство российских граждан понимает, что уничтожение семьи и семейных ценностей приведет к гибели России».

От внимания общественников не ускользнул и тот факт, что инициаторами «антисемейных законов» стали депутаты ГД, представители Башкирии: это уже упомянутый Павел Крашенинников и соавтор закона о беби-боксах Лилия Гумерова.

«Домашнее насилие отвратительно и непростительно, — считают уфимцы. — Но закон должен быть одинаков для всех, иначе хаос. Общество, готовое подвергать уголовному преследованию своих членов за подзатыльники детям, ничуть не лучше родителей, эти подзатыльники раздающих».