Великий Новгород, 20 июня, 2016, 20:01 — ИА Регнум. В городе Чудово Новгородской области по материалам прокурорской проверки местный житель оштрафован за демонстрирование нацистской символики в социальной сети «ВКонтакте». Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, мужчина под псевдонимом на персональной странице в социальной сети разместил изображение фашистской свастики, запрещенной к демонстрированию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кукрыниксы. Картикатура на Гитлера.1943

Проверка по данному факту проводилась с привлечением сотрудников регионального управления ФСБ России.

Прокурор Чудовского района возбудил в отношении нарушителя дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ, по результатам проверки мужчина оштрафован на 1 500 рублей.

«В настоящее время изображение удалено», — отметили в прокуратуре.