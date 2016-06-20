Оренбург, 20 июня, 2016, 20:10 — ИА Регнум. В Оренбурге 20 июня Оренбургская ячейка Родительского всероссийского сопротивления (РВС) выставила пикет с целью информирования населения о федеральном законе 953 369−6, который, как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM руководитель оренбургского отделения РВС Екатерина Чеснокова, по сути, переворачивает с ног на голову воспитание детей, ведь невинный шлепок ладонью собственного ребенка может с принятием антисемейного законопроекта стать это преступлением, и родителей будут судить. Тогда как тот же шлепок ребенка чужим дядей — это всего-навсего административное правонарушение.

Оренбургское отделение РВС В Оренбурге прошел пикет против антисемейного законопроекта

Одиночный пикет проводили в составе трех человек, попеременно беря плакат с лозунгом «Декриминализацию на наших глазах превращают в криминализацию. НЕТ законопроекту!» и раздавая листовки. По словам члена регионального совета РВС Александра Кулаева, реакция общества была. Люди подходили и интересовались причиной пикета. Их информировали о законопроекте. Также проявили интерес и СМИ, которые оказались поблизости. Стоит отметить, что пикет проходил в сквере им. Ленина с 11:00 в течение полутора часов. С 12:00 в здание драмтеатра им. Горького, расположенного возле сквера, губернатор Юрий Берг держал традиционный ежегодный доклад о работе правительства за 2015 год и перспективах развития региона.

Отметим, что в сквере им. Ленина произошла накладка: в одно и то же время у памятника Ленина собрались и оренбургская ячейка РВС, и региональное отделение ЛДПР, проводившее свою акцию. Как отметил Кулаев, пришлось переместиться в угол сквера, чтобы не слиться с либерал-демократами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты в третьем чтение готовятся рассмотреть законопроект, который получил оценку родительской общественности как антисемейный. Председатель ОООЗТ «Родительское Всероссийское Сопротивление» обратился к Уполномоченному по правам ребенка РФ с открытым письмом, где выразил о лдица родительской общественности возмущение законопроектом. «Нам предлагают новую реальность, в которой именно нахождение в родственных отношениях оказывается «отягчающим обстоятельством». За одно и то же деяние посторонний человек подвергается административному взысканию, а близкий — уголовному преследованию. Этот абсурд распространяется и на взрослых членов семьи, и на детей, — говорится в письме… Нельзя допустить, чтобы ложное представление о семье как якобы самом опасном для проживания детей и взрослых месте и приравнивание близких родственников к хулиганам и экстремистам — было закреплено законодательно!».