Москва, 20 июня, 2016, 19:50 — ИА Регнум. Генеральный директор ОАО «Уралвагонзавод» Олег Сиенко проинформировал общественность о планах по подготовке производства боевой машины поддержки танков (БМПТ) на основе единой платформы «Армата». Проект получил неофициальное наименование «Терминатор-3» и уже охарактеризован экспертами аналитического издания The National Interest особо опасным для сухопутных войск США, так как речь идет о системе, полностью дискредитирующей всю американскую сухопутную военную стратегию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Танк «Армата». Парад Победы в Москве. 9 мая 2015 года

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