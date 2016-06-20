Тбилиси, 20 июня, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Парламент Грузии на текущей неделе собирается рассмотреть и принять заявление о правилах этики в предвыборный период. По информации пресс-службы парламента Грузии, соответствующее решение было принято на заседании бюро 20 июня.

Уильям Хогарт. Выборы. Триум депутатов. 1755

Автором проекта является член фракции «Свободные демократы» Виктор Долидзе, а подписались под проектом все фракции, кроме «Единого национального движения». Председатель парламента Давид Усупашвили отметил, что члены ЕНД решили и на этой неделе продолжить бойкот, объявленный заседаниям парламента несколько недель назад.

В предложенном депутатам проекте говорится, что в предвыборный период все политические партии должны соблюдать установленный порядок поведения и этические стандарты, действовать в соответствии с положениями Конституции, законодательства Грузии, Избирательного кодекса и принципами демократического правления. Соответственно, все партии должны отказаться от языка ненависти и любой формы насилия.

В этом же заявлении говорится о значении деполитизации государственных служб и недопустимости использования административных ресурсов в избирательных целях. Парламент также призывает средства массовой информации соблюдать принципы одинакового отношения к политическим субъектам. В заявлении подчеркивается особая роль суда в рассмотрении избирательных споров.

Согласно регламенту, весенняя сессия парламента Грузии должна закрыться 24 июня. Соответственно, пленарные заседания пройдут 22, 23 и 24 июня.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.