Москва, 20 июня, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Пособие на детей предлагают установить в размере МРОТ (7500 рублей) и выплачивать его до достижения ребенком возраста 14 лет. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 июня, соответствующий законопроект внесен в Госдуму группой депутатов от фракции ЛДПР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Поддержка

По мнению авторов законопроекта, для обеспечения гармоничного развития ребенка необходимо рассматривать уход за ним как полноценную работу. По этой причине инициаторы законопроекта «исходят из установления пособия по уходу за ребенком из минимального размера оплаты труда». «Такой подход в значительной мере вытекает из Конституции РФ», — отмечают депутаты.

Согласно законопроекту, пособие на ребенка предлагается выплачивать всем семьям независимо от уровня доходов семьи. При этом депутаты затруднились подсчитать средства, которые необходимо будет выделить из бюджета для реализации этой меры. «Можно говорить о значительных расходах бюджета, однако в долгосрочной перспективе эти денежные средства не только вернуться государству, данная мера принесет ощутимый доход государству», — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Сейчас пособие на ребенка по достижении им возраста 1,5 лет выплачивается только малоимущим семьям и другим льготным категориям. Размер пособия устанавливается в каждом субъекте РФ самостоятельно.