Париж, 20 июня, 2016, 19:19 — ИА Регнум. Французский автоконцерн PSA Group инвестирует 100 миллионов евро в новую модель Citroen, которую будет производить в Ренне, передает Reuters. Это должно развеять сомнения рабочих о будущем «изолированного» завода Peugeot Citroën на западе Франции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Новый Citroen, вероятно, будет компактным внедорожником и сойдет с конвейера в 2018 году. Наряду с ним готовится к выпуску более крупная модель Peugeot, обновление которого начнется уже в следующем году.

Ранее PSA Group договорилась с французскими профсоюзами о сохранении заработной платы и повышении гибкости рабочего времени.