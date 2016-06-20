Москва, 20 июня, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец заявила, что все детские лагеря в стране будут проверены за четыре дня. Об этом она заявила журналистам сегодня, 20 июня.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

Голодец заявила, что правительство дало четыре дня на «конкретизированную и адресную» проверку детских лагерей отдыха в России.

«Мы понимаем, что в лагерях находятся дети и что персонал нацелен на то, чтобы организовать их отдых — мы не можем нарушить их режим», — подчеркнула Голодец. Проверки будут проводится очень квалифицировано и максимально комфортно для отдыхающих, заверила вице-премьер.

После проверок будут сделаны выводы о возможности продолжения деятельности тех или иных лагерей, а также выделения дополнительных средств на определенные мероприятия.

Голодец подчеркнула, что проверка детских лагерей будет тотальной, но будет определенная разница в проверках тех лагерей, что имеют лицензию, и тех, что не имеют.

Напомним, власти крайне обеспокоились состоянием детских оздоровительных лагерей в России только после трагедии в одном из таких заведений в Карелии, которое называется «Парк-Отель Сямозеро».

18 июня на Сямозере произошла трагедия — погибли 13 детей во время шторма на озере. Один до сих пор числится пропавшим без вести. Возбуждено уголовное дело.