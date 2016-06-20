Челябинск, 20 июня, 2016, 19:17 — ИА Регнум. Челябинские легкоатлеты готовы принять участие в летней Олимпиаде в Рио-де-Жайнеро, однако понимают, что, скорее всего, эти Игры им придется пропустить, передает корреспондент ИА REGNUM.

Олимпийский флаг

Заслуженный мастер спорта, тренер по легкой атлетике, почетный гражданин Челябинска Леонид Моисеев отметил, что решение об отстранении российских спортсменов считает большой ошибкой. При этом, как уверен эксперт, скорее всего, обратного пути уже нет.

«Принято решение международной организацией не допускать российских легкоатлетов на Олимпиаду, и обратной дороги, считаю, уже не будет. Не думаю, что это решение будет способствовать популяризации и развитию легкой атлетики. Принято решение, когда за проступки некоторых спортсменов оптом наказывают всю сборную по лёгкой атлетике. Я считаю, что это неверное решение. Не может быть коллективной ответственности, никому это невыгодно», — высказался Леонид Моисеев.

Однако специалисты считают решение МОК политизированным, находящимся в контексте развития конфликта между Западом и Россией. Разрастание спора международных спортивных институтов и Федерации спорта России, возможно, однако чем они могут закончиться, прогнозировать не берется никто.

«Было время, когда бойкотировали московскую Олимпиаду 1980 года. В ответ в 1984 году сборная СССР не поехала в Лос-Анджелес. Но в конце концов страдают спортсмены, для которых год в спорте — большой срок. Сборную России не допустили до участия в Олимпийских играх, как мне кажется не от большого ума. Но все же я надеюсь, что хватит благоразумия не доводить спор до окончательного разрыва», — пояснил Леонид Моисеев.

Напомним, российских легкоатлетов лишили права выступить на Олимпийских играх в Бразилии под флагом своей страны. Решение Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), которая дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), позже поддержал исполком МОК. Причиной решения послужили многочисленные нарушения российскими спортсменами, выраженные в применении запрещенного препарата мельдония и других, определяемых как допинг.

Отметим, комиссия спортсменов при Олимпийском комитете России, обратилась с открытым письмом к МОК, в котором попросила главу Томаса Баха не лишать возможности добросовестных атлетов выступить на соревнованиях. «Мы обращаемся к Вам, как к главе организации, призванной защищать права чистых от допинга спортсменов и делающей для этого все возможное. Право любого атлета, никогда не нарушавшего никаких существующих правил, выступать на Олимпийских играх — незыблемо. И мы от всего сердца просим Вашей поддержки в соблюдении этого права», — сообщается в письме.

Во вторник, 21 июня, МОК рассмотрит вопрос участия российских спортсменов на Олимпийских играх в Бразилии. При этом в зарубежных СМИ звучат различные версии решения Международного Олимпийского комитета — от полного отстранения всей сборной России, до персональных санкций в виде запрета на участие. Некоторым спортсменам России уже поступили предложения об участии в Олимпиаде под флагом МОК.