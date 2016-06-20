Курган, 20 июня, 2016, 19:24 — ИА Регнум. Курганские общественники выступают против принятия проекта Федерального закона № 953 369−6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации». По мнению представителей регионального отделения «Родительского Всероссийского Сопротивления» (РВС), данный законопроект криминализирует семью и может быть применён к большинству родителей России.

фото Евгений Найман Пикет в Кургане

В знак протеста представители РВС провели серию одиночных пикетов. Всего в Кургане прошло три пикета: у ТЦ «Пушкинский», в Парке Победы и возле памятника Коле Мяготину. Каждый участник держал плакат, раздавал листовки и разъяснял прохожим в чём смысл акции.

Общественники выступили против законопроектов, которые в ближайшие дни Государственная Дума собирается рассматривать в третьем чтении. Участники акции считают, что если законопроекты примут и утвердят, то статья 116 Уголовного кодекса «Побои» будет угрожать уголовным наказанием только родственникам и близким людям потерпевшего. Для прочих людей наказание будет иметь лишь административный характер. То есть мать, шлёпнувшую ребёнка, могут привлечь к уголовной ответственности (и такие случаи уже были), а «гопника», ударившего любого человека на улице, привлекут лишь к административной. Кроме того, другие положения готовящихся законопроектов, по мнению активистов, дадут простор для разгула коррупции в судебной системе.

«Больше всего удручает то, что при рассмотрении вопроса в Госдуме молчанием обошли заключение Общественной Палаты РФ, а оно было не в пользу этих нововведений. Если уж Общественная Палата существует, то нельзя же так наплевательски относиться к её работе!» — сообщил корреспонденту ИА REGNUM участник пикета Евгений Найман.

21 июня, в день рассмотрения законопроектов Госдумой, активисты обещают снова выйти на улицу. «Родительское Всероссийское Сопротивление» сделает всё возможное, чтобы антисемейные законопроекты не вступили в силу», — заявляют общественники.

Отметим, что одиночные пикеты против принятия законопроекта вышли активисты общероссийской организации защиты семьи «Родительское всероссийское сопротивление» в Москве (одиночный пикет прошел у здания Госдумы РФ), Астрахани, Брянске, Оренбурге, Самаре, Новосибирске, Новороссийске, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Томске.

Против принятия законопроекта в таком виде высказалась и Патриаршая комиссия по вопросам семьи и защиты детства. «Исходя из этих данных, приходится признать, что принятие указанного законопроекта, в случае последовательного применения его норм к случаям воспитательных физических наказаний детей в семье, потребует наказывать тюремным заключением на срок до двух лет от 17 до 51,8% российских родителей», — сообщается на сайте комиссии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, завтра, 21 июня, Государственная дума обсудит в окончательном, третьем чтении, законопроект, направленный на декриминализацию ряда статей Уголовного кодекса. В частности, предлагается декриминализировать такое преступление, как побои. Но уголовная ответственность сохраняется, если они совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов и попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство). Согласно документу, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), в отношении близких лиц, а равно из хулиганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы — «наказывается обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет». В то же время, уточняется статья УК «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса («Побои»), лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, «наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо арестом на срок до трех месяцев».

аконопроект появился как ответ на предложение президента Владимира Путина «декриминализировать» (перевести из Уголовного кодекса в административный) ряд нетяжких преступлений.