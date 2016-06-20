Минск, 20 июня, 2016, 19:06 — ИА Регнум. Строительство АЭС в Островецком районе Гродненской области будет обсуждено экспертами Белоруссии и Литвы 21−22 июня в Вильнюсе, сообщает министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии.

РУП «Белорусская АЭС» Строительство БелАЭС

«В Вильнюсе 21−22 июня планируется проведение двусторонних консультаций экспертов Белоруссии и Литвы по имеющимся техническим и научным вопросам проекта строительства Белорусской АЭС. Данная встреча станет результатом рекомендаций, высказанных Комитетом по осуществлению Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспо) на 35-й сессии, которая состоялась в марте 2016 года», — сказано в официальном сообщении.

Во время консультаций будут обсуждены вопросы оценки местоположения и критериев выбора площадки строительства БелАЭС, а также оценка сейсмической безопасности Островецкой и альтернативных площадок. В министерстве отметили: «По итогам консультаций в конце июля 2016 года в Комитет по осуществлению Конвенции планируется представить совместный белорусско-литовский отчет, который будет рассмотрен на его 36-й сессии в сентябре 2016 года».

Официальный Минск на консультациях представят более 20 специалистов министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, министерства энергетики и других республиканских органов государственного управления. Кто будет представлять литовскую сторону — в Минприроды Белоруссии не сообщили.

Напомним, проект БелАЭС в Гродненской области реализуется российского госкорпорацией «Росатом» на средства $10-миллиардного кредита правительства РФ, в освоении бюджета проекта участвуют также белорусские компании. Первый реактор БелАЭС будет запущен в 2018 году, второй — в 2020 году (каждый по 1200 МВт), что позволит постсоветской республике резко снизить импорт углеводородов из России. МАГАТЭ не имеет претензий к реализации проекта — в отличие от властей Литвы, которые способствуют распространению недостоверной информации о БелАЭС и различных фобий в литовском обществе.

Как сообщало ИА REGNUM, о предстоящих консультациях 21−22 июня в Вильнюсе сообщил 9 июня на брифинге в Минске начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик. По его словам, в ходе мероприятия литовская сторона сможет получить квалифицированные и деполитизированные ответы на все свои вопросы по строительству БелАЭС. Он также напомнил, что 3 июня глава МИД Белоруссии Владимир Макей «четко изложил нашу позицию и расставил акценты по теме литовских претензий в отношении строительства Белорусской АЭС», однако «ни одно литовскоязычное СМИ эта информация, почему-то, не заинтересовала».