Сыктывкар, 20 июня, 2016, 19:03 — ИА Регнум.



Советский плакат. «Смерть взятке». 1923

Завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Республике Коми майора полиции Дмитрия Черняховского и трех его пособников Виталия Васильева, Александра Кирсеева и Ильхама Гашимова. Черняховскому предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и приготовлении к получению взятки в особо крупном размере. В. Васильеву и А. Кирсееву вменено обещание и предложение посредничества во взяточничестве, И. Гашимову — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

По данным следствия в период с сентября 2014 года по март 2015 года Д. Черняховский, используя свое должностное положение и оперативную информацию склонил генерального директора коммерческой организации к передаче ему через посредника денежной взятки. За это фигурант обещал коммерсанту общее покровительство предпринимательской деятельности, а также решение вопроса об изменении меры пресечения его знакомому, содержащемуся под стражей по уголовному делу о мошенничестве, на не связанную с лишением свободы. При этом умысел обвиняемого был направлен на получение от коммерсанта денежных средств в размере 3 млн. рублей, однако 22 марта 2015 года при получении части денежного вознаграждения — 300 тысяч рублей — Д. Черняховский был задержан.

Из материалов уголовного дела следует, что в указанный период времени Д. Черняховский сообщал различным лицам, в том числе, состоящим на оперативных учетах как лица, вхожие в группировки криминальной направленности, информацию о ходе и результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по различным уголовным делам, по которым сотрудники ОРЧ СБ МВД по Республике Коми оказывали оперативное сопровождение, в связи с чем, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия не приносили желаемого результата, поскольку об их проведении становилось известно заинтересованным лицам.

В августе-декабре 2014 года у Д. Черняховского возник умысел получить от жителя г. Сыктывкара, занимающегося коммерческой деятельностью, денежные средства в виде взятки в размере 3 млн. рублей за решение возникших у данного лица вопросов с правоохранительными органами. В качестве посредников были привлечены В. Васильев и А.Кирсеев. Для реализации преступного умысла Д. Черняховский лично и опосредованно инициировал возбуждение в отношении коммерсанта новых уголовных дел и возобновление предварительного следствия по приостановленным уголовным делам. Кроме того, по инициативе Черняховского и под его контролем в отношении ряда лиц, по надуманным основаниям, было заведено дело предварительной оперативной проверки, в рамках которого на протяжении длительного времени, с привлечением сил и средств оперативно-технических служб МВД по Республике Коми в отношении лиц проводились оперативно-розыскные мероприятия.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по РК. В ходе следствия было допрошено большое количество свидетелей. По местам жительства и работы обвиняемых и свидетелей проведены обыски, в ходе которых изъяты интересующие следствия предметы и документы, которые впоследствии были осмотрены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств. Особую сложность при расследовании уголовного дела представляло то, что Д. Черняховский, имея опыт оперативной работы, будучи хорошо знакомым с тактикой и методикой оперативно-розыскной деятельности, оказывал следствию противодействие. Фигурант выдвигал различные версии, проверка которых занимала длительное время. Следствию пришлось приложить немало усилий для сбора и закрепления доказательственной базы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.