Перенесшего инсульт петербургского депутата отпустят из СИЗО домой
Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Вячеслав Нотяг, подозреваемый в получении взятки, отправится из тюремной больницы имени Ф.П. Гааза не в СИЗО «Кресты», а под домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 20 июня, адвокат парламентария Андрей Макаркин.
Меру пресечения Нотягу изменили на выездном заседании суда, которое прошло сегодня в больнице имени Гааза, где депутат находится последнее время в связи с ухудшением самочувствия — арестант перенес инсульт. По словам Макаркина, заседание суда продолжалось около трех часов.
«Слава богу, суд пошел навстречу и проявил гуманизм. Постановлено освободить депутата немедленно, но сейчас он пока находится в медучреждении, завершается оформление документов», — сказал Макаркин.
Вячеслава Нотяга госпитализировали в больницу УФСИН после того, как защитники заметили ухудшение его состояния. После двух осмотров невролога было решено поместить парламентария в больничную палату. На некоторое время Нотяга пришлось положить в реанимацию, затем его перевели в отделение нейрохирургии.
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Уголовное дело в отношении Вячеслава Нотяга возбуждено в апреле 2016 года по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, народный избранник получил около 900 тыс. рублей за то, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга. Нотяг был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения еще 600 тыс. рублей.
Основным свидетелем по делу является глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко, который заявляет, что платил Нотягу. Глущенко также сообщил о неких телефонных угрозах, которые поступили ему в связи с «делом Нотяга». Это стало одной из причин, по которой суд отказал в домашнем аресте депутата, арестовав того на два месяца, до 21 июня.