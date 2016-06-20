Санкт-Петербург, 20 июня, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Вячеслав Нотяг, подозреваемый в получении взятки, отправится из тюремной больницы имени Ф.П. Гааза не в СИЗО «Кресты», а под домашний арест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 20 июня, адвокат парламентария Андрей Макаркин.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Меру пресечения Нотягу изменили на выездном заседании суда, которое прошло сегодня в больнице имени Гааза, где депутат находится последнее время в связи с ухудшением самочувствия — арестант перенес инсульт. По словам Макаркина, заседание суда продолжалось около трех часов.

«Слава богу, суд пошел навстречу и проявил гуманизм. Постановлено освободить депутата немедленно, но сейчас он пока находится в медучреждении, завершается оформление документов», — сказал Макаркин.

Вячеслава Нотяга госпитализировали в больницу УФСИН после того, как защитники заметили ухудшение его состояния. После двух осмотров невролога было решено поместить парламентария в больничную палату. На некоторое время Нотяга пришлось положить в реанимацию, затем его перевели в отделение нейрохирургии.

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Уголовное дело в отношении Вячеслава Нотяга возбуждено в апреле 2016 года по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, народный избранник получил около 900 тыс. рублей за то, чтобы не препятствовать строительству на юго-западе Петербурга. Нотяг был задержан сотрудниками ФСБ в момент получения еще 600 тыс. рублей.

Основным свидетелем по делу является глава строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко, который заявляет, что платил Нотягу. Глущенко также сообщил о неких телефонных угрозах, которые поступили ему в связи с «делом Нотяга». Это стало одной из причин, по которой суд отказал в домашнем аресте депутата, арестовав того на два месяца, до 21 июня.