Вашингтон, 20 июня, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Руководитель избирательной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа Кори Левандовски покинул избирательный штаб. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает предвыборный штаб Трампа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Слон

Ранее Левандовски оказался в центре скандала после того, как одна из журналисток пожаловалась на то, что на мероприятии во Флориде он грубо схватил её за руку, когда она пыталась подойти к Трампу. На руке журналистки остался синяк от хватки Левандовски.

Трамп выступил в защиту Левандовски, однако был поднят вопрос о выдвижении против руководителя избирательной кампании уголовных обвинений.

Сегодня официальный представитель Трампа Хоуп Хикс заявила: «Президентская кампания Дональда Трампа, которая установила исторический рекорд в Республиканских праймериз, собрав почти 14 миллионов голосов, объявляет сегодня, что Кори Левандовски больше не работает с кампанией».

Левандовски работал в избирательной кампании Трампа с самого начала. Он смог оттеснить ветерана политтехнологий Роджера Стоуна. По всей видимости самого Левандовски смог оттеснить другой советник Трампа — Пол Манафорт, которого кандидат нанял несколько месяцев назад.

Про Левандовски известно, что у него очень скверный характер, и он тяжело сходится с людьми.