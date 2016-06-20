Кишинёв, 20 июня, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Молдавии Виорел Чиботару, ранее также занимавший должность директора Центра информирования и документирования НАТО в Кишиневе, избран новым председателем Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято на VII Конгрессе ЛДПМ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

На съезде было объявлено, что прежний лидер партии арестованный по обвинению в коррупции экс-премьер Владимир Филат сложил с себя полномочия партийного руководителя. Виорел Чиботару был избран новым главой партии на безальтернативной основе: другие претенденты, изначально намеревавшиеся выдвигаться, предпочли отозвать свои кандидатуры.

Новый лидер ЛДПМ заявил, что основными задачами партии станет реформирование партии и ее укрепление. Партия останется в оппозиции к нынешней власти и будет сотрудничать с другими оппозиционными силами, но «не позволит увести Республику Молдова с европейского курса».

ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован в октябре 2015 года по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.

Либерально-демократическая партия была основана Владимиром Филатом в 2007 году, и с 2009-го и вплоть до ареста Филата в 2015 году находилась у власти в коалиции с демократами. Виорел Чиботару вступил в ЛДПМ лишь в начале 2015 года, когда был назначен министром обороны по квоте либерал-демократов в правительстве Кирилла Габурича.