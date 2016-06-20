Новым лидером либерал-демократов Молдавии стал бывший глава центра НАТО
Кишинёв, 20 июня, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Молдавии Виорел Чиботару, ранее также занимавший должность директора Центра информирования и документирования НАТО в Кишиневе, избран новым председателем Либерально-демократической партии Молдавии (ЛДПМ). Как передает корреспондент ИА REGNUM, такое решение было принято на VII Конгрессе ЛДПМ.
На съезде было объявлено, что прежний лидер партии арестованный по обвинению в коррупции экс-премьер Владимир Филат сложил с себя полномочия партийного руководителя. Виорел Чиботару был избран новым главой партии на безальтернативной основе: другие претенденты, изначально намеревавшиеся выдвигаться, предпочли отозвать свои кандидатуры.
Новый лидер ЛДПМ заявил, что основными задачами партии станет реформирование партии и ее укрепление. Партия останется в оппозиции к нынешней власти и будет сотрудничать с другими оппозиционными силами, но «не позволит увести Республику Молдова с европейского курса».
ИА REGNUM напоминает, что Владимир Филат был арестован в октябре 2015 года по обвинению в коррупции и причастности к хищению 1 млрд евро из банковской системы страны, которое в Молдавии получило название «кражи века». Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Сам политик своей вины не признает и обвиняет в своем аресте влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, который предположительно контролирует систему юстиции Молдавии.
Либерально-демократическая партия была основана Владимиром Филатом в 2007 году, и с 2009-го и вплоть до ареста Филата в 2015 году находилась у власти в коалиции с демократами. Виорел Чиботару вступил в ЛДПМ лишь в начале 2015 года, когда был назначен министром обороны по квоте либерал-демократов в правительстве Кирилла Габурича.