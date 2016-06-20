Москва, 20 июня, 2016, 18:49 — ИА Регнум. В Москве завершилась процедура опознания погибших на карельском Сямозере детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сотрудники полиции у здания бюро судебно-медицинской экспертизы

Тяжелую процедуру проводили специалисты Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы. На опознании присутствовали родственники погибших школьников и психологи МЧС.

По понятным причинам, журналисты не были допущены к месту проведения процедуры. Охрану объекта вели сотрудники правоохранительных органов города, вокруг бюро были выставлены заграждения. Как пояснили полицейские, опознание прошло без эксцессов.

Напомним, в результате ЧП на Сямозере в Карелии погибли 13 школьников из Москвы. Детям было 12 и 13 лет.