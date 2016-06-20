Брюссель, 20 июня, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывает Европейский союз сохранить санкции против России, передает Reuters.

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«Моя оценка такова, что нельзя снимать экономические санкции, пока Россия не изменит своего поведения. Я верю, что в ЕС есть широкое понимание этого», — говорит Столтенберг в интервью британском у информагентству.

Ранее, 19 июня глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил за поэтапное упразднение ограничительных мер против России, если будет достигнут прогресс по минским договоренностям.

Решение о продлении антироссийских санкций будет принято на саммите ЕС 28−29 июня.