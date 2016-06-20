Москва, 20 июня, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Футболисты сборной России выйдут на матч против сборной Уэльса, который пройдет в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы 2016 года, в траурных повязках в память о погибших детях на Сямозере в Карелии. Об этом сегодня, 20 июня, сообщается в официальном Twitter российской сборной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечная память

«В память о погибших в Карелии детях игроки сборной России выйдут на матч Евро-2016 с Уэльсом в траурных повязках!» — говорится в заявлении сборной.

Ранее сегодня сообщалось, что сборная Россия не смогла согласовать с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выход на матч с Уэльсом в траурных повязках.

В сообщении сборной не уточняется, удалось ли согласовать этот момент с руководством УЕФА.

Напомним, трагедия произошла на Сямозере в Карелии 18 июня. Участники детского оздоровительного лагеря «Парк-Отел Сямозеро» в числе 47 детей при четырех инструкторах вышли в плавание на озеро в сильный шторм. два из трех плавсредств перевернулись. Погибли 14 детей, один до сих пор числится пропавшим без вести.

В Карелии и Москве сегодня объявлен траур по погибшим.