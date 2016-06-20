Петрозаводск, 20 июня, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин прилетит в Карелию, чтобы лично разобраться в причинах трагедии, которая произошла на Сямозере с воспитанниками детского лагеря. Об этом сегодня, 20 июня, сообщает газета «Вести Карелии».

kremlin.ru Александр Бастрыкин

По информации источника, 21 июня руководитель СКР проведет совещание с руководителями силовых структур Карелии, регионального управления МЧС и других ведомств, которые причастны к выяснению причин случившегося, чтобы исключить подобные чрезвычайные происшествия в будущем.

Предполагается, что Александр Бастрыкин также посетит место трагедии и встретится с главой республики Александром Худилайненом.

Республиканские СМИ в этой связи призывают главу Следственного комитета обратить внимание на ответственность республиканских властей и должностных лиц за случившуюся трагедию.

Поскольку жалобы на лагерь «Парк-отель Сямозеро» поступали прежде неоднократно, в том числе и в прессу, то речь идет, прежде всего, об уполномоченном по правам ребенка в Карелии Оксане Старшовой, республиканском управлении Роспотребнадзора и министерстве культуры РК, которое курирует туристическую отрасль в республике.

Читайте ранее: Дети боролись за жизнь два-четыре часа: подробности трагедии в Карелии

Как сообщало ИА REGNUM, в департаменте труда и социальной защиты города Москвы следователи проводят обыски в рамках уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере в Карелии.

Уголовное дело по факту трагедии возбуждено по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как сообщили в СК РФ, продолжаются следственные действия с задержанными руководством, инструкторами и воспитателями лагеря. Будет решаться вопрос об избрании меры пресечения пяти задержанным по этому делу.

Следствие собирается проверить деятельность должностных лиц, которые курируют организацию детского отдыха и выяснить, как функционировал лагерь, велась подготовка к походу и каков был уровень подготовки инструкторов.

Читайте также: «Это не халатность — это преступление, виновные — должностные лица»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан, сопредседатель Союза потребителей РФ Владимир Слепак обратился к генпрокурору Юрию Чайке с подобной просьбой определить роль республиканских властей в случившемся на Сямозере и проверить все детские лагеря в стране.

Читайте также: Что будет с карьерой Худилайнена после трагедии на Сямозере?

Напомним, в результате трагедии на карельском Сямозере погибло 13 человек, их тела уже опознают и исследуют в Москве, поиски одного пропавшего продолжаются. В субботу, 18 июня, 47 отдыхавших в «Парк-отеле Сямозеро» московских школьников под руководством четырех вожатых (один — несовершеннолетний) вышли на воду на легких плавсредствах.

На озере поднялся шторм, дети не справлялись с управлением, несколько лодок перевернулось, остальные прибило ветром к островам. На помощь пострадавшим пришли жители соседнего поселка после того, как одна из участников похода добралась до населенного пункта и сообщила о случившемся. Спасательная операция МЧС началась на следующий день.

Сегодня, 20 июня, спецбортом МЧС все спасенные были доставлены в Москву, где им также предстоит пройти лечебные и реабилитационные курсы.