Рига, 20 июня, 2016, 18:31 — ИА Регнум. В Латвии нет почвы для роста исламского экстремизма, которому подвержены многие другие страны Евросоюза из-за большого наплыва беженцев, заявил в прямом эфире радио Baltkom политолог Андрей Бердников, сообщает портал Mixnews.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

«Эта угроза В Латвии не слишком велика. Скорее с этой угрозой столкнутся страны, где уже живет достаточное количество диаспор. Но у нас нет благородной почвы для развития исламского экстремизма. Поэтому я думаю, что Латвия не в самой большой зоне риска», — сказал Бердников.

По его прогнозам, поток беженцев в ближайшее время не уменьшится, поэтому Евросоюзу необходимо полностью менять внешнюю политику.

«Потоки будут увеличиваться, поэтому, прежде всего, надо менять всю международную политику и прекратить неоконскую политику вмешательства в дела других государств. Меня беспокоит рост правого экстремизма среди самих европейцев и поддержка популистских партий, что подразумевает постепенный отказ от послевоенных европейских ценностей. И это очень большой вызов. На Латвию вызовы экстраполируются косвенным образом, поскольку мы — член Евросоюза. Какое-то время поживем спокойно», — отмечает эксперт.

Напомним, по данным ООН, число людей, вынужденно покинувших свое место жительство в результате военного конфликта, достигло наивысших показателей за всю историю. Так, на конец 2015 года 65 млн 300 тысяч людей являлись беженцами, лицами, подавшими прошение о получении убежища, или внутренне перемещенными лицами. Таким образом, беженцем является примерно каждый 113-й человек на планете.

Отметим, что вопрос беженцев, подогреваемый латышскими национал-радикалами и спецслужбами, увеличивает число агрессивно настроенных в отношении вынужденных переселенцев жителей Латвии.