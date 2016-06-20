Тамбов, 20 июня, 2016, 18:29 — ИА Регнум. На очередной губернаторской планерке в Тамбовской области рассмотрены итоги работы делегации на ХХ Петербургском международном экономическом форуме. Как сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации, руководитель региона Александр Никитин высоко оценил уровень организации форума и слаженность работы тамбовской делегации.

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Основной доклад сделал начальник управления экономической политики администрации области Сергей Юхачев. Его информация была дополнена и прокомментирована основными участниками делегации. Главный итог подвел губернатор Александр Никитин: «Уровень организации форума отвечал всем требованиям юбилейной даты. На его площадках обсуждались самые насущные вопросы международной и внутренней политики страны, экономических связей России с зарубежными партнерами. Тамбовщина в мероприятиях форума как никогда была востребована».

Оценивая результаты переговоров и заключенных соглашений, губернатор подчеркнул важность дальнейшего развития и совершенствования международных связей и в рамках посольств зарубежных государств, и в границах совместной экономической деятельности с иностранными компаниями, которые хотят строить свой бизнес на тамбовской земле. А таких зарубежных инвестиций в тамбовскую экономику, убежден Александр Никитин, должно быть как можно больше. В связи с этим он отметил значение соглашения с компанией «Сен-Гобен СНГ», которое позволит организовать современные производства в строительной отрасли и создать новые рабочие места.

Немаловажную роль отводит губернатор и соглашению с Российской академией наук, что придаст соответствующий импульс организации работы Федерального научного центра им. И.В.Мичурина в наукограде. Подчеркнул он и важность дальнейшего сотрудничества с Агентством стратегических инициатив в плане участия региона в проекте национально-технических инициатив по организации здорового питания населения.

Кроме того, губернатор напомнил, что Тамбовщина вошла, по данным Национального рейтинга инвестклимата, в двадцатку лучших регионов страны. Однако, как заметил губернатор, показатели рейтинга требуют глубокого анализа с целью улучшения позиций области в следующем году. Александр Никитин призвал от нормотворческой, бумажной работы быстрее переходить к практическим результатам, конкретному внедрению параметров разработанного в регионе инвестиционного стандарта, всесторонней поддержке бизнеса и инновационных проектов.

По словам губернатора, результаты участия в форуме непременно внесут новую энергетику в работу органов власти региона.