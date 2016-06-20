Грозный, 20 июня, 2016, 18:26 — ИА Регнум. Во время проведения ГИА по математике в Курчалоевском районе Чечни были выявлены массовые нарушения. По решению президиума Государственной экзаменационной комиссии результаты всех учащихся, сдававших экзамен в средней школе №3, на пункте проведения экзамена №802, аннулированы, сообщили 20 июня в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В день проведения ГИА по математике для учеников девятых классов на протяжении всего экзамена в школе не работала система видеонаблюдения. Это обстоятельство позволило появиться на ППЭ посторонним лицам, не имеющим права в день проведения экзамена присутствовать в школе. Среди них были учителя-предметники из ряда районных школ, родители участников ГИА. Некоторые из них были обнаружены членами госкомиссии даже непосредственно в аудиториях, где шел экзамен.

Сразу на месте были удалены с экзамена восемь организаторов и пять школьников, допустивших нарушения порядка проведения ГИА. Кроме того, решением госкомиссии результаты всех 286 учащихся, сдававших 17 июня математику в ППЭ №802, отменены.

Как отметили в Минобре Чечни, в отношении педагогов-нарушителей будут приняты меры дисциплинарного воздействия и наложены предусмотренные при подобных административных правонарушениях штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, о нарушениях, допущенных на ЕГЭ, сообщало и Министерство образования Дагестана. Так, на ЕГЭ по русскому языку были удалены с экзамена за использование шпаргалок 30 человек. На экзамене по математики было зафиксировано 26 нарушений. При этом были пойманы два дублера, пытавшихся сдать ЕГЭ за реальных выпускников.

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