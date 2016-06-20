Люксембург, 20 июня, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Европейский Союз собирается продлить санкции против Российской Федерации ещё на шесть месяцев, но Франция выступает за то, чтобы провести политическую дискуссию по этому вопросу, а не продлевать санкции автоматически. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро на полях заседания Совета Евросоюза в Люксембурге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Министр заявил, что в связи с тем, что санкции против России будут продлены на шесть месяцев, нужна дискуссия, чтобы в ЕС было понимание, что «если будет какое-то движение вперед, то можно будет сделать шаг навстречу».

Эйро подчеркнул, что Париж хочет проведения дискуссии по вопросу санкций против РФ на следующем заседании Евросовета. «Потому что целесообразность этих санкций будет определяться на уровне глав государств и правительств. Нас не устраивает автоматическое продление санкций, мы хотим, чтобы прошла дискуссия», — пояснил глава Пятой Республики.