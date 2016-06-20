Чебоксары, 20 июня, 2016, 18:18 — ИА Регнум. В Чувашии выставили на продажу вышитое вручную полутораметровое «Полотно Победы». Его собственником является Чувашская Республика. Цена чувашского исполнения «Полотна Победы» к 70-летию Великой Победы определена почти в 40 тыс. рублей. Соответствующее уведомление об аукционе размещено на официальном портале органов власти региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru Врученное Михаилу Игнатьеву «Полотно Победы». Фото Бориса Филатова

Согласно конкурсной документации, собственником «выставляемого на торги имущества» является Чувашская Республика. «Полотно Победы» с чувашским национальным орнаментом планируется продать на аукционе, который состоится 15 июля. Полотно вышито вручную размером 1,5×1 м, ранее на торги не выставлялось, отмечается в документации. Её цена определена властями республики в 39.700 рублей, шаг аукциона составляет 500 рублей. Задаток для участия в торгах определён в размере 7.940 рублей. Помимо этого, установлена «возможность осмотра объекта» «в рабочие дни».

Отметим, что в сентябре 2015 года «Полотно Победы», вышитое ядринскими мастерицами, было торжественно подарено главе Чувашии Михаилу Игнатьеву на съезде республиканского совета женщин. Руководителю региона реликвию вручила председатель общественной организации Ольга Зайцева в знак благодарности за поддержку женского движения. Напомним, что акция «Полотно Победы» проходила в 2015 году в регионах России.

Выставленное на аукционе «Полотно Победы» с символикой 70-летия Победы вызвал недоумение у политиков и возмущение у народа. «Победа имеет цену? В Чувашии совсем обнищали, что стали торговать не просто детскими подарками, а символом Победы и даже цену определили?», — удивляется лидер чувашского отделения «Патриотов России», член регионального штаба ОНФ Владислав Солдатов.

Глава чувашских единороссов, вице-спикер регионального парламента Николай Малов удивлен не меньше тех, кому попался на глаза странный документ о продаже. И готов лично приобрести «Полотно Победы», чтобы оно стало достоянием общественности. Отметим также, что Малов — уроженец Ядринского района и представляет в региональном парламенте интересы ядринских избирателей.