Рига, 20 июня, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Жители Латвии главной проблемой страны в ближайшие 5 лет считают старение населения, свидетельствуют результаты опроса агентства SKDS, сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Альбрехт Дюрер. Голова старика. 1516

В свою очередь, значительно уменьшилось число тех, кого волнует геополитическая напряжённость, а также межнациональные отношения внутри страны — таких абсолютное меньшинство.

Так, респондентам предлагалось отметить три утверждения в качестве ответа на вопрос: «Как вы считаете, с какими 3-мя главными проблемами Латвии нужно будет столкнуться в ближайшие 5 лет?», в результате главной проблемой для Латвии большинство опрошенных, или 57%, указали старение населения.

Этот показатель за год вырос на 5 процентных пунктов. Следом идёт большое социальное неравенство — 42%. На третьем месте, или 40% опрошенных, нехватка рабочей силы.

Существенно увеличилось число тех, кто предвидит проблемы из-за плохой экономической ситуации: +10 пунктов за год и 39% опрошенных. Также латвийцев стала больше заботить тема иммигрантов — 31% (в 2015 году 25%).

Тех же, кто считает что проблемой Латвии в ближайшие 5 лет станет несогласие между представителями разных национальностей уменьшилось до 10% (в 2015 году их было 13%).

Ровно в два раза уменьшилось число людей, считающих будущей проблемой Латвии напряжённую геополитическую ситуацию в регионе (война, угроза нападения) — с 16% в 2015 году, до 8% опрошенных в 2016 году.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, заместитель директора Государственного агентства занятости (ГАЗ) Инесе Штейна заявила, что доля безработных старше 50 лет с 2009 года увеличилась на 9,1%. Это связано с общей тенденцией старения населения. Больше всего безработных в этом возрасте в Латгалии (Восточная часть Латвии). В 2015 году старше 50 лет были 40% постоянных жителей Латвии.