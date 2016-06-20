Обнинск, Калужская область, 20 июня, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Более 2000 школьников организовано отдохнули в первую смену в лагерях с дневным пребыванием, организованных на базе 15 муниципальных учреждений города Обнинска Калужской области, сообщает 20 июня корреспондент ИА REGNUM.

Аркадий Пластов. Дети на прогулке. 1950

По информации управления общего образования администрации города, еще около 700 человек отдохнули в профильных лагерях при образовательных учреждениях. В настоящее время началась подготовка ко второй смене, которая пройдет на базе срдней общеобразовательной школы № 1 им. С.Т. Шацкого, ЦРТДиЮ и спортивных учреждений города.

В течение первой смены во всех лагерях проводились проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия и условий безопасного пребывания детей в оздоровительных лагерях, в том числе: состояния инженерных сетей, наличие медицинского кабинета, санитарного состояния территории и пищеблоков, безопасности игрового оборудования и малых форм, укомплектованность персоналом, который прошел специальную подготовку и медицинский осмотр. Особое внимание уделялось проверке проведения инструктажей с детьми и сотрудниками о соблюдении правил безопасного поведения во всех сферах жизнедеятельности. Анализ результатов проверки показал, что условия и состояние всех лагерей соответствуют санитарным нормам и нормам безопасности. С 16 июня в лагерях, организованных на базе образовательных учреждений, началась проверка организации питания.

Со 2 июля планируются туристические выезды учащихся за пределы региона. Службы, обеспечивающие безопасность детей, были предварительно уведомлены. По поручению и.о. главы администрации Обнинска Вячеслава Лежнина, управление общего образования обратит особое внимание на организацию отдыха и безопасность детей, а также будет осуществлять постоянную связь с местными МЧС.