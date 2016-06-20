Воронеж, 20 июня, 2016, 18:10 — ИА Регнум. Воронежская анимационная студия Wizart Animation объявило о начале съемок продолжения знаменитого советского мультипликационного фильма «Котенок с улицы Лизюкова». Соответствующую информацию распространила студия 20 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Дмитрий Булгаков Дворовая скульптура в Воронеже

Как сообщается, проект, который был заявлен еще в 2014 году, планируется реализовать совместно с «Союзмультфильмом», при поддержке губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, а также Алексея Котёночкина и Людмилы Злотниковой.

«Мы несколько лет шли к реализации этой идеи. Нужно было уладить организационные вопросы. И теперь мы, заручившись поддержкой «Союзмультфильма», губернатора Алексея Гордеева и правительства Воронежской области, Алексея Котёночкина и Людмилы Злотниковой, полностью готовы приступить к производству мультфильма», — рассказал руководитель студии Wizart Animation Владимир Николаев.

«Уверен, идея снять продолжение знаменитого «Котенка с улицы Лизюкова» найдет положительный отклик среди самой широкой зрительской аудитории. Тем более у воронежцев. Ведь для них это не только один из наиболее узнаваемых персонажей отечественной мультипликации, но и часть современной истории города, его герой, который в течение многих лет прославляет Воронеж далеко за его пределами», — отметил губернатор Алексей Гордеев.

Мультфильм планируют снять в 3D-формате, а протяженность новой серии составит 12 минут. Основой для его сценария стала история, написанная автором первого мультфильма — Виталием Злотниковым. «Виталий Маркович написал сценарий мультфильма для второй части. Значит, он думал об этом, просто в свое время это не успели сделать», — вспоминает вдова сценариста Людмила Злотникова. Сценарий одобрен и сыном режиссера-постановщика советского мультфильма, выдающегося мультипликатора Вячеслава Котёночкина, — Алексеем Котёночкиным.

Мультфильм «Котенок с улицы Лизюкова» был снят в 1988 году, в 2003 году в Воронеже даже появился памятник герою мультфильма — котенку по имени Василий.

Возможность создания продолжения знаменитого мультфильма обсуждалась еще в 2014 году, но из-за затянувшихся переговоров по поводу авторских прав работа над мультфильмом была приостановлена.

Анимационная студия Wizart Animation была основана в 2007 году в Воронеже на базе студии, занимающейся разработкой и локализацией мультимедийных продуктов и программного обеспечения. В 2012 году студия начала работу под новым именем Wizart Animation.