Москва, 20 июня, 2016, 18:08 — ИА Регнум. Нотариусам могут дать право регистрировать сделки по переходу прав собственности на акции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Анатолий Аксаков и Михаил Емельянов («Справедливая Россия»).

Питер Брейгель Младший. У нотариуса. 1618

В настоящее время ведение реестров всех российских акционерных обществ осуществляют 39 регистраторов. Процесс регистрации сделок с акциями может быть затруднен, отмечают авторы законопроекта. «В случае, если акционер АО территориально удален от регистратора (филиала), осуществляющего ведение реестра акционеров данного общества, он вынужден затратить значительное время и средства для переезда в офис регистратора», — отмечают депутаты.

По мнению авторов законопроекта, на практике нередко встречаются ситуации, когда право на акции уже перешло к новому владельцу, а сведения об этом не отражены в реестре акционеров общества, когда «собственники акций лишаются своих имущественных прав вопреки своей воле, а доступ к информации об участниках хозяйственных обществ свободно получают различные лица, имеющие корыстные намерения».

В связи с этим законопроектом предлагается наделить нотариусов полномочиями по регистрации перехода права на ценные бумаги. «Исполнение нотариусом функций трансфер-агента снизило бы издержки акционера, сократило бы время на совершение операции в реестре, снизило бы риски регистратора на проведение операций в реестре», — отмечают авторы инициативы. По мнению депутатов, нотариальные действия ускоряют исполнение сделок по купле-продаже ценных бумаг.