Владимир, 20 июня, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Рособрнадзор запретил принимать документы от абитуриентов филиалу Владимирского государственного университета в Гусь-Хрустальном. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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Причиной стало то, что филиал не исполнил предписания надзорного органа.

«Запрет на прием обучающихся не налагает иных ограничений на образовательную деятельность вуза», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, как передает портал «ПроВладимир», в самом филиале эта новость не стала неожиданностью.

«У нас есть согласованная с администрацией Владимирской области программа реструктуризации этого филиала. Мы действуем четко в соответствии с ней. С сентября 2014-го мы уже не осуществляем набор по высшему образованию. С 1 сентября 2015 года мы не ведем по нему подготовку», — сообщил изданию проректор ВлГУ по образовательной деятельности Алексей Панфилов.