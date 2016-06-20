Ульяновск, 20 июня, 2016, 18:05 — ИА Регнум. В 2017 году ульяновское предприятие АО «Авиастар-СП» должно поставить на Иркутский авиазавод еще три самолето-комплекта, один из них — на «МС-21−300» и два на «МС-21−200» (укороченная версия). Об этом сообщил заместитель управляющего директора АО «Авиастар-СП» — директор программы МС-21 Виталий Игнатьев, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.aviastar-sp.ru «Авиастар-СП»

По словам Виталия Игнатьева, до конца года планируется полностью изготовить все агрегаты на третий и четвертый самолеты, и начать их поставку на пятую машину. Проект «МС-21» является для «Авиастара» одним из приоритетных. Для сборки агрегатов этого самолета на предприятии организован специальный цех, оснащенный современным оборудованием. Сейчас линия сборки панелей фюзеляжа и хвостового оперения проходит опытную «обкатку» для подготовки к серийному производству. Кроме того, планируется создание дополнительного учебного класса непосредственно на производстве. Подобные меры позволят значительно ускорить адаптацию специалистов к работе над изготовлением комплектующих для «МС-21».

«У проекта очень хорошие перспективы, — отметил Игнатьев. — Заказов на данный самолет достаточно много, и мы надеемся, они будут только увеличиваться. Соответственно будет наращиваться производство и закупаться новое оборудование».

Напомним Ульяновский завод «Авиастар-СП» является крупнейшим кооперантом по программе «МС-21». В его цехах изготавливаются комплекты панелей на отсеки фюзеляжа Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5; подкилевого отсека и отсека ВСУ; всех дверей (11 дверей на каждый самолет); хвостового оперения (киль и стабилизатор в сборе с рулями направления и высоты).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Авиастар-СП» продолжает работу в кооперации с ПАО «Корпорация «Иркут» по строительству перспективного пассажирского самолета «МС-21».

Новый среднемагистральный пассажирский лайнер «МС-21−300» был впервые представлен на Иркутском авиазаводе. Первая поставка заказчику самолетов «МС-21−300» запланирована на конец 2018 года, первыми эксплуатантами самолетов станут авиакомпании группы «Аэрофлот». «МС-21» — семейство пассажирских самолетов нового поколения, вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето‑ и двигателестроения, бортового оборудования и систем.