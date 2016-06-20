Лондон, 20 июня, 2016, 18:04 — ИА Регнум. 21 европейская страховая компания призывают Британию остаться в Европейском союзе, считая, что Brexit не отвечает интересам Лондон-Сити, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

Ассоциация британских страховых фирм (ABI) обнародовала открытое письмо, подписанное 21 европейской компанией, включая швейцарские и норвежские. Хотя Норвегия и Швейцария не входят в ЕС, они — члены единого европейского рынка.

«Великобритания является активным и позитивным партнером, который также имеет жесткую и критическую позицию и готов бросить вызов в случае необходимости», — говорится в письме.

Сохранение Британии в ЕС выгодно как Лондону, так и всему Евросоюзу, считают страховщики, а «выход» приведет к финансовой неопределенности. Хотя ABI не подписала письмо, но также выступает против Brexit.

Ранее в пользу сохранения членства Британии в ЕС высказались крупные страховые компании, такие как Lloyd's of London и Legal & General. Американская American International Group (AIG) дала понять, что будет искать новое место для своей штаб-квартиры, если Британия уйдет.

Референдум о судьбе пребывания Великобритании в ЕС пройдет 23 июня.