Москва, 20 июня, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Знаменитая российская прыгунья с шестом Елена Исинбаева заявила, что не станет выступать на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро под нейтральным флагом. Об этом сегодня, 20 июня, сообщил журналистам президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

Eckhard Pecher (Arcimboldo) Елена Исинбаева с российским флагом

Напомним, Международная ассоциация легкоатлетической федерации (IAAF) 17 июня решила оставить в силе дисквалификацию ВФЛА за многочисленные случаи употребления допинга российскими легкоатлетами. Дисквалификация ВФЛА означает, что все российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях под эгидой IAAF, а также в Олимпиаде.

Ожидается, что 21 июня в швейцарской Лозанне состоится саммит Международного олимпийского комитета (МОК). На саммите может быть обсужден вопрос о том, заслуживают ли отдельные спортсмены индивидуального подхода или должны нести коллективную ответственность, в случае если какие-то спортсмены будут отстранены от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Стоит отметить, что ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что может быть поставлен вопрос об отстранении всей российской сборной от участия в Олимпиаде.

Шляхтин рассказал, что среди российских легкоатлетов нет единого мнения по поводу выступления на Олимпиаде под нейтральным флагом. Президент ВФЛА рассказал, что ряд спортсменов, в том числе Исинбаева, не собираются выступать под нейтральным флагом, но есть те, кто готов это сделать.

«Это индивидуальное решение. Думаю, федерация будет рассматривать этот вопрос в индивидуальном ключе», — отметил Шляхтин.