Владимир, 20 июня, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Два предпринимателя из Владимирской области возместят ущерб, нанесенный федеральному бюджету, их мошенничеством при осуществлении госзаказа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, Ленинский суд Владимира взыскал с предпринимателей Евгения Чепуркина и Сергея Лебедева 358,7 млн рублей в пользу Минобороны. Кроме того, Чепуркина также суд обязал вернуть Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №10 по Владимирской области 70,5 млн рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Украденное

«Поводом для обращения в суд прокуратуры с заявлением стали вступившие в законную силу приговоры Ленинского районного суда г. Владимира от 26.05.2015 и от 16.11.2015», — говорится в сообщении прокуратуры.

Приговором суда бизнесмены получили реальные сроки. Евгений Чепуркин получил пять лет колонии общего режима и штраф в размере 500 тысяч рублей, а Сергей Лебедев — три года и 100 тысяч рублей в виде штрафа. В суде было доказано, что Чепуркин при пособничестве Лебедева под предлогом поставки контейнеров министерству обороны похитил деньги, обманув чиновников. Он совершил несколько фиктивных сделок, чтобы вывести денежные средства, а потом подписал решение о ликвидации общества и уничтожил часть бухгалтерской документации предприятия. Арбитражный суд признал организацию банкротом.